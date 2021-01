2546 nouveaux cas, 32 décès et 69 hospitalisations de plus

Le nombre de cas de COVID-19 est demeuré élevé au Québec lundi avec un bilan de 2546 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie à 212 850.

La vaste majorité de ces gens sont rétablis, mais il reste tout de même plus de 30 000 cas actifs sur le territoire.

Le gouvernement rapporte que 32 personnes de plus ont succombé à la maladie, dont neuf depuis dimanche. Vingt-deux autres décès sont survenus entre le 28 décembre et le 2 janvier et un autre à une date inconnue. En tout, 8379 personnes sont mortes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La campagne de vaccination se poursuit. Quelque 1711 doses ont été administrées, ce qui porte leur nombre total à 30 473 depuis le 14 décembre. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé la veille du jour de l’An qu’il ne garderait plus de doses en réserve pour immuniser le plus grand nombre de personnes vulnérables possible contre le coronavirus.

Le gouvernement s’était donné pour objectif au départ d’immuniser 57 000 personnes jusqu’au 4 janvier en utilisant toutes les doses du vaccin de Pfizer-BioNTech, avant de se raviser, puis de changer d’idée à nouveau. Le Québec dispose depuis décembre d’un total de 87 500 doses — 55 000 de Pfizer-BioNTech et 32 500 de Moderna — et attend d’autres livraisons au cours des prochaines semaines.

Le nombre élevé de cas de COVID-19 au Québec se traduit inévitablement par une hausse du nombre d’hospitalisations, qui a grimpé de 69 depuis hier, ce qui porte le total à 1294. Neuf personnes de plus sont traitées aux soins intensifs, pour un total de 188.