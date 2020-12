Québec recense 2511 nouveaux cas de COVID-19, un record

Le Québec a signalé mercredi 2511 nouveaux cas de COVID-19 et les hospitalisations ont bondi dans la province, franchissant le cap des 1200.

On déplore 41 autres décès, dont dix qui sont survenus dans les dernières heures, 28 entre le 23 et le 28 décembre et trois à une date inconnue.

Le bilan de la province s’élève désormais à 199 822 cas depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 8165 infections se sont avérées mortelles.

Selon les plus récents chiffres des autorités sanitaires, le nombre total d’hospitalisations a bondi de 80 par rapport à la veille, pour un total de 1211. De ce nombre, 152 patients se trouvent présentement aux soins intensifs, en hausse de quatre.

Sur Twitter, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a relevé que l’ensemble des indicateurs continuent d’augmenter, les hospitalisations étant plus particulièrement en forte hausse.

« Les sacrifices qu’on demande aux Québécois pour le temps des Fêtes, c’est pour nous aider à contrôler cette 2e vague », a-t-il ajouté.

Sur une note plus positive, 2739 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 mardi, pour un total de 25 315 depuis le début de la campagne d’immunisation, rapporte-t-on.