Deux nouveaux cas du variant du coronavirus ont été identifiés au Canada

Au moins deux autres cas du variant du coronavirus responsable de la COVID-19 détecté au Royaume-Uni ont été identifiés au Canada : l’un en Ontario et l’autre en Colombie-Britannique.

Les autorités ontariennes ont annoncé dimanche qu’un troisième cas du variant a été détecté chez une personne d’Ottawa ayant voyagé récemment au Royaume-Uni.

Cette personne a été avisée par le service de santé publique d’Ottawa et s’est placée en quarantaine.

Par ailleurs, les autorités ont aussi appris que les deux premiers cas du variant avaient été en contact avec une personne qui était revenue depuis peu du Royaume-Uni. Cette dernière et ses autres contacts en ont été informés et se sont placés en isolement.

« Cela renforce la nécessité pour la population de l’Ontario de rester à la maison le plus possible et de continuer à respecter les consignes de santé publique, notamment les mesures de confinement [entrées en vigueur à partir du 26 décembre] à l’échelle de la province, a répété la médecin hygiéniste en chef adjointe de l’Ontario, Barbara Yaffe. Cela rappelle aussi l’importance pour les voyageurs internationaux d’être en quarantaine pendant 14 jours au retour. »

L’Ontario a une nouvelle fois exhorté le gouvernement fédéral « à s’associer d’urgence à [la province] pour instaurer un programme de tests de dépistage à l’aéroport international Toronto Pearson et renforcer les mesures de surveillance de la quarantaine. » Le gouvernement s’est dit prêt à faire cavalier seul si le fédéral n’agissait pas.

En Colombie-Britannique, le variant a été dépisté chez une personne sur l’île de Vancouver, qui revenait elle aussi d’un voyage en Grande-Bretagne, ont indiqué les autorités provinciales.

Après avoir été mise au courant de la situation, l’Agence de la santé publique du Canada avait voulu se montrer prudente. « Bien que les données préliminaires suggèrent que ces nouveaux variants pourraient être encore plus contagieux, jusqu’à maintenant aucune preuve n’indique que ces variants causent une maladie plus grave ou ont des répercussions sur la réponse des anticorps ou l’efficacité du vaccin », avait-elle déclaré samedi, par communiqué.

Ce variant a été identifié une première fois au Royaume-Uni, mais a depuis été détecté dans plusieurs autres pays, dont le Danemark, la Belgique, l’Australie et les Pays-Bas.