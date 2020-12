Le nouveau variant du coronavirus «n’est pas hors de contrôle», selon l’OMS

Le nouveau variant du coronavirus responsable de la COVID-19 découvert au Royaume-Uni, à la contagiosité plus élevée, « n’est pas hors de contrôle », a affirmé lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant à appliquer les mesures sanitaires ayant fait leurs preuves.

« Le variant actuellement à l’étude a été signalé [par le Royaume-Uni] à l’OMS le 14 décembre », a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable de la gestion de la pandémie à l’OMS, en conférence de presse.

« Ce qu’ils nous ont dit, c’est qu’ils étudiaient une augmentation du taux de reproduction du virus [R0] de 1,1 à 1,5 », a-t-elle détaillé.

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a estimé dimanche que « [le nouveau variant] du coronavirus était hors de contrôle », semant l’inquiétude dans toute l’Europe, même si rien ne démontre à ce stade que ce variant entraîne des formes plus graves ou résistera aux vaccins selon les experts.

À Genève, l’OMS s’est voulue rassurante, martelant son message sur le respect des gestes barrière.

« Nous avons eu un R0 (taux de reproduction du virus) beaucoup plus élevé que 1,5 à différents moments de cette pandémie et nous l’avons maîtrisé. Cette situation n’est donc pas, en ce sens, hors de contrôle », a déclaré le responsable des situations d’urgence sanitaire à l’OMS, Michael Ryan, aux journalistes.

« Même si le virus est devenu un peu plus efficace en matière de propagation, il peut être arrêté », a-t-il insisté.

Le haut responsable de l’OMS a jugé que les mesures actuellement en place étaient « les bonnes ». « Nous devons continuer à faire ce que nous avons fait » jusqu’à présent, a-t-il ajouté.

« Il se peut que nous devions le faire avec un peu plus d’intensité et pendant un peu plus longtemps pour nous assurer que nous pouvons maîtriser ce virus », a-t-il poursuivi.

De nombreux pays dans le monde ont fermé leurs frontières depuis dimanche aux personnes venues du Royaume-Uni ou d’Afrique du Sud, où un autre variant du virus est également apparu.

Stopper tous les variants

La Suisse, où l’OMS a son siège, a pour sa part imposé lundi une quarantaine de 10 jours aux personnes arrivées au pays à partir du Royaume-Uni ou de l’Afrique du Sud depuis le 14 décembre.

Le responsable de la gestion de crise du ministère suisse de la Santé, Patrick Mathys, a justifié cette mesure drastique par le fait que la Suisse ne pouvait pas se permettre une hausse importante des infections — ce que peut faire craindre le fait que le variant est plus contagieux —, alors que les hôpitaux sont souvent aux limites de leurs capacités.

Pour sa part, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé qu’il fallait stopper la transmission de tous les variants du virus « aussi rapidement que possible », car « plus nous le laissons se propager, plus il a la possibilité de se modifier ».

« Je ne saurais trop insister — auprès de tous les gouvernements et de tous les citoyens — sur l’importance de prendre les précautions nécessaires pour limiter la transmission », a-t-il demandé.

Il a rappelé qu’il est naturel que « les virus mutent au fil du temps », et a souligné que rien ne prouvait jusqu’à présent que le nouveau variant identifié sur le territoire britannique « soit plus susceptible de provoquer une maladie grave ou la mort ».