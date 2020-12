Québec ne changera pas l’ordre de vaccination

Bien que la situation soit « critique » dans dix centres hospitaliers du Québec, le gouvernement n’entend pas modifier l’ordre de vaccination établi par la santé publique étant donné les effets beaucoup plus dramatiques de la COVID-19 dans les CHSLD.

Vu la progression fulgurante du virus dans les centres hospitaliers, les voix de gestionnaires et de syndicats s’élèvent pour que Québec vaccine plus tôt que prévu le personnel des unités de soins, dans l’espoir d’éviter les ruptures de services.

Or Québec compte s’en tenir à son plan de match initial. « On a fait une liste de priorités pour protéger ceux qui meurent et qui ont des complications », a affirmé vendredi le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

La recommandation de la santé publique est « très claire », a aussi fait valoir le ministre de la Santé, Christian Dubé. Le nombre de vaccins, a-t-il rappelé, est « très, très limité ». Tout au plus Québec s’attend-il à recevoir 50 000 doses entre le 21 décembre et le 4 janvier. « C’est évident qu’avec ce petit nombre-là, le focus est vraiment sur les patients en CHSLD et leur personnel », a-t-il déclaré.

Devant les médias, le ministre a adopté un ton plus grave qu’à son habitude, en priant les Québécois, « s’il vous plaît, s’il vous plaît », à ne pas se réunir à Noël. « N’oubliez pas : pas de party », a répété le Dr Arruda pour marquer la fin du point de presse.

Le Québec a franchi jeudi le cap des 1000 hospitalisations. Un total de 2164 lits ont été libérés pour les patients atteints de la COVID-19, a rappelé le ministre de la Santé. « Si on continue comme ça, on va dépasser notre capacité », s’est-il inquiété. Son avertissement a fait écho aux données de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux, qui a encore vu poindre, dans ses projections hebdomadaires, la possibilité que les hôpitaux atteignent le point de rupture.

« Chaque fois qu’on libère un lit conventionnel pour un “lit COVID”, ce sont des opérations, des chirurgies, des traitements conventionnels qu’on oublie », a souligné M. Dubé. Dans certains cas, les hôpitaux, qui opèrent déjà à environ 80 % de leurs capacités, ont dû délester « 25 à 30 % » de leurs opérations non urgentes pour atteindre un seuil de 50 %, a-t-il ajouté. « On ne veut pas baisser en bas de 50 % », a-t-il insisté.