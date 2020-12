Vers une nouvelle fermeture des commerces pour freiner la COVID-19

Le premier ministre François Legault annoncera mardi en fin de journée un resserrement des restrictions en vigueur au Québec, a-t-il confirmé lundi. Et tout indique que les commerces non essentiels écoperont. Tour d’horizon de ce qui est sur la table.

Québec envisage-t-il de fermer les commerces non essentiels ?

Oui — et c’est ce qu’il faut comprendre des entrevues accordées par François Legault lundi matin. « Il va falloir donner un coup », a-t-il notamment dit au 98,5 FM en parlant de la possibilité d’imposer de nouvelles restrictions. « Doit-on fermer les magasins pendant un certain temps ? C’est là qu’on regarde. »

M. Legault a donné un autre indice en soutenant être un « grand admirateur de [la chancelière allemande Angela] Merkel. Si vous allez voir ce qu’elle a annoncé en fin de semaine […], ça risque de ressembler à ce qu’on va annoncer demain. »

Qu’a annoncé la chancelière Merkel et qui inspire François Legault ?

Mme Merkel a dévoilé en fin de semaine une batterie de mesures qui resteront en vigueur jusqu’au 10 janvier en Allemagne. Dimanche, l’Agence France-Presse détaillait ainsi : « Fermeture de tous les commerces à l’exception des magasins d’alimentation, des pharmacies, etc.. Fermeture des écoles trois jours avant le début des vacances qui seront en outre prolongées d’une semaine. Appel aux employeurs à privilégier coûte que coûte le télétravail… ».

Or, outre la fermeture des commerces non essentiels, les autres éléments du plan allemand sont déjà en vigueur au Québec. Concernant les écoles, M. Legault avait déjà indiqué vendredi en conférence de presse que le gouvernement pourrait retarder un peu le retour en classes des élèves du primaire (qui doivent en principe revenir à l’école une semaine plus tôt que ceux du secondaire après les Fêtes).

Dans une autre entrevue accordée lundi à Radio-Canada, M. Legault a précisé « qu’effectivement, il va falloir resserrer la situation dans les commerces. Il va falloir les fermer pour une certaine partie… parce qu’il y a trop de contacts. Il faut réduire les contacts. »

La fermeture annoncée ne serait pas immédiate, selon ce qu’a laissé entendre M. Legault à Radio-Canada. « On veut laisser les gens faire leur magasinage pour leurs enfants, mais par la suite il faut donner un coup. »

Ce serait donc un retour à un confinement comme au printemps ?

Non, et François Legault l’a réitéré ce matin : Québec n’a pas l’intention d’être aussi sévère. « On n’ira pas aussi loin, parce qu’on a appris depuis le printemps », a évoqué M. Legault au 98,5 FM. Par exemple ? « La distanciation, porter un masque, faire attention, beaucoup de gens font du travail », a-t-il énuméré. « On n’ira jamais aussi loin » qu’en mars, avril et mai, a-t-il ainsi promis.

L’approche de Québec suit deux grands principes : maintenir la capacité du réseau de la santé, et garder les écoles ouvertes.

C’est ainsi que le gouvernement évoque davantage un « confinement à la carte » qu’un confinement général. « Ce qu’on essaie de faire avec la Santé publique, [c’est] d’identifier quels sont les endroits où il y a le plus d’éclosions, quels sont les endroits où une action, une restriction pourrait réduire le nombre de contacts, et donc le nombre de cas », avait mentionné M. Legault vendredi.

Pourquoi annoncer de nouvelles restrictions à ce moment ?

La période des Fêtes offre une occasion unique de casser la deuxième vague, a noté François Legault lundi — il l’avait déjà fait vendredi.

« Il y a une belle opportunité qui est un peu naturelle, disait-il alors. Pendant le temps des Fêtes, les écoles sont fermées, la construction est fermée pour deux semaines, il y a beaucoup d’entreprises qui donnent une semaine, dix jours de vacances à leurs employés. Donc, c’est une belle occasion pour casser la vague, mais il ne faut pas que les gens qui sont en vacances commencent à se rassembler parce qu’à ce moment-là, tout ce potentiel-là va être annulé. »

Reverra-t-on les directives concernant les rassemblements à l’extérieur ?

Québec jongle avec la possibilité de permettre plus clairement les rassemblements à l’extérieur. « Quelqu’un qui veut aller dans un parc rencontrer ses amis, sa famille, être à distance de deux mètres, avec un masque, à l’extérieur où c’est moins dangereux, est-ce qu’on peut le faire ?, a demandé M. Legault dans son entrevue au 98,5. On devrait avoir ces réponses-là [mardi] après-midi. On va regarder. »

Nuance importante : on parle ici de rassemblements dans des lieux publics (comme les parcs), et non dans les cours de résidences privées. « Si on est dans sa cour, quand il commence à faire froid, c’est tentant d’aller aux toilettes, d’aller prendre un verre, de rentrer toute la gang, a soutenu M. Legault. Il y a moins de risques dans un lieu public que dans une cour privée ».

Vendredi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait dit que Québec regardait comment « donner aux gens la chance d’être dehors et de pouvoir le faire sans aller à l’encontre de l’objectif de réduire les contacts ».

