Après l’ajout de presque 2000 cas dimanche, le gouvernement du Québec a annoncé lundi avoir décelé 1620 nouvelles infections à la COVID-19 et 53 nouveaux décès attribuables à la pandémie. Le bilan de la province est maintenant de 165 535 cas et 7533 pertes de vie depuis le début de la crise sanitaire.

Six des 25 nouveaux décès ajoutés au bilan sont survenus dans les 24 dernières heures, 17 ont eu lieu entre le 4 et le 9 décembre et 2 datent d’avant le 4 décembre.

On rapporte 10 hospitalisations de plus, pour un total de 890. On compte toutefois un patient de moins en soins intensifs, pour un total de 122.

D'autres détails suivront.