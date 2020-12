1898 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

La situation sanitaire demeure grave au Québec où le nombre de nouveaux de COVID-19 a atteint un nouveau sommet.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, le nombre de nouveaux cas s’est élevé à 1898. Le nombre de cas actifs atteint 16 175.

Les autorités ont rapporté 161 921 cas sur le territoire québécois depuis l’apparition de la pandémie.

Le bilan funèbre s’est alourdi de nouveau. Les autorités ont déploré samedi 40 nouveaux décès dont 14 survenus au cours de la journée du 10 décembre et les autres à une date antérieure.

Le nombre des victimes de la COVID-19 atteint 7475.

Le ministère de la Santé signale 11 hospitalisations de moins, pour un total de 860. Il recense 129 patients soignés aux soins intensifs, six de plus que la veille.

L’INSPQ rapporte aussi 1624 rétablissements. On en compte 138 270 depuis le début de la pandémie.

On a réalisé 39 415 tests de dépistage et effectué 38 579 analyses au cours de la journée de jeudi, des données saluées par le ministre de la Santé, Christian Dubé. « Nous enregistrons un nouveau record de prélèvements, a-t-il écrit sur Twitter. J’en profite pour remercier les équipes qui travaillent sans relâche sur le terrain et dans nos laboratoires. »

L’île de Montréal présente l’un de ses pires bilans quotidiens depuis le début de la pandémie en rapportant 653 cas supplémentaires.

La situation demeure préoccupante dans de nombreuses régions. La Capitaine-Nationale signale 210 nouveaux cas, Laval 197, la Montérégie 195, Lanaudière 138 et l’Estrie 119.

Les autorités ont aussi rapporté 92 nouveaux cas en Mauricie-Centre-du-Québec, 86 en Chaudière-Appalaches, 78 dans les Laurentides et 38 en Outaouais.

La situation semble plus encourageante au Saguenay-Lac-Saint où le nombre de nouveaux cas a chuté à 56. Elle continue de s’améliorer en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine puisqu’on n’y a compté que sept cas supplémentaires.