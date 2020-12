Vacances de Noël annulées au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Confrontée à une hausse des cas de COVID-19 sur son territoire, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal annule toutes les vacances de ses employés et de ses gestionnaires du 13 décembre au 30 janvier. Les congés sans solde sont aussi suspendus durant la même période. Le Devoir a obtenu une note de service envoyée au personnel jeudi.

« Une bombe ». C’est ainsi que Johanne Riendeau, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de santé de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, qualifie la note de service. « On a été inondés d’appels », dit-elle. Le syndicat dit avoir exprimé son mécontentement au directeur des ressources humaines dès vendredi matin. « On est en discussion pour limiter les dégâts », dit-elle.

Selon elle, l’employeur est à l’écoute et les demandes de vacances pourraient finalement être analysées au cas par cas afin d’éviter les bris de service.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a le pouvoir d’annuler les vacances de son personnel en vertu d’un arrêté ministériel adopté le 21 mars.

Dans la note de service, le CIUSSS précise toutefois que « tous auront droit à un congé consécutif minimal de 4 jours (ou 5 jours pour le personnel de la catégorie 1 — FIQ) pour l’une des deux fêtes (à Noël ou au Jour de l’An) ». Les employés ont le choix de reporter leurs vacances, les conserver dans une banque ou les maintenir en rentrant travailler en temps supplémentaire.

Diverses installations sont visées par cette note de service : l’Hôpital général du Lakeshore, le Centre hospitalier de St. Mary, l’Hôpital de LaSalle, etc.

Johanne Riendeau dénonce le recours aux arrêtés ministériels. « Les infirmières, infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes n’en peuvent plus, dit-elle. Ils sont pris en otage. » Les vacances estivales ont été « très limitées », rappelle-t-elle. « Un moment donné, quand tu ne permets pas aux gens de prendre des vacances, puis que là, ils ont des vacances et qu’ils ne peuvent pas les prendre, ils vont les prendre quand leurs vacances ? Ce ne sont pas des machines. »

