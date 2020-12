La quasi-totalité des Laurentides passe en zone rouge

Les villes de Saint-Sauveur et de Mont-Tremblant passent en zone rouge, comme toutes les autres municipalités des MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l’annonce par communiqué vendredi.

« Nous observons une hausse significative des cas dans deux secteurs de la région des Laurentides, et c’est pourquoi nous demandons à la population de redoubler d’efforts et de vigilance, a-t-il déclaré. Pour réduire le nombre de cas et d’hospitalisations, la solution est simple : il faut limiter nos contacts. »

Les rassemblements dans les résidences privées seront donc interdits dès lundi ; les personnes qui vivent seules pourront toutefois recevoir un seul visiteur. Les bars, les salles à manger des restaurants et les lieux culturels devront aussi fermer jusqu’à nouvel ordre.

Les restrictions pour les milieux scolaire et sportif ne s’appliqueront toutefois qu’à compter du jeudi 17 décembre.

Le Devoir rapportait lundi que de nombreux Montréalais déjà en zone rouge profitaient des restaurants qui étaient encore ouverts à Saint-Sauveur, à un point tel que le maire demandait aux autorités provinciales de lui venir en aide.