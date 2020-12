Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi 1713 nouvelles infections à la COVID-19 et 53 nouveaux décès attribuables à la pandémie.

Le bilan de la province est maintenant de 160 023 cas et 7435 pertes de vie depuis le début de la crise sanitaire.

Six des 53 nouveaux décès ajoutés au bilan sont survenus dans les 24 dernières heures, 36 ont eu lieu entre le 4 et le 9 décembre, 10 datent d’avant le 4 décembre et un autre est survenu à une date inconnue.

On rapporte 23 hospitalisations de plus, pour un total de 871. Dix patients de plus ont été admis dans une unité de soins intensifs pour un total de 123.

D'autres détails suivront.