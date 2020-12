Québec adopte la méthode dure pour freiner la pandémie

Les policiers distribueront davantage d’amendes aux contrevenants qui défient les consignes de la santé publique à la demande du premier ministre François Legault. Celui-ci a demandé aux Québécois de limiter davantage leurs contacts et n’exclut pas de prendre des mesures plus contraignantes.

« On n’est plus à l’étape d’avertir le monde, a-t-il affirmé. On est à l’étape de donner des amendes. » Cela inclut également les agents de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui distribueront des contraventions aux milieux de travail fautifs.

Une alerte sera lancée à 14 h 30 sur les téléphones intelligents, à la télévision et à la radio pour avertir les Québécois.

