Québec vaccinera d’abord les résidents et le personnel des CHSLD

Des milliers de Québécois pourraient recevoir leur première dose de vaccin contre la COVID-19 d’ici la fin de l’année.

En effet, l’État québécois s’attend à recevoir ses premiers vaccins contre la COVID-19 la semaine prochaine. Ces boîtes contenant 4000 doses de vaccin seront expédiées sans tarder dans des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Québec et Montréal, a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, lundi après-midi. « L’arrivée du vaccin est imminente », a-t-il lancé.

57 000 doses supplémentaires sont attendues entre le 21 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, ce qui donne espoir au gouvernement québécois de vacciner entre 22 000 et 28 000 personnes supplémentaires d’ici quatre semaines. « La distribution va se faire la minute qu’on peut avoir l’autorisation [de Santé Canada] », a précisé M. Dubé en conférence de presse.

Le gouvernement québécois a identifié 20 sites munis de congélateurs dans chacune des régions administratives — dont quatre sur l’île de Montréal — où la compagnie Pfizer livrera des doses de vaccin au cours des prochaines semaines.

Le gouvernement escompte recevoir 1,3 million de doses en janvier, février et mars 2021.

Les quelque 40 000 résidents de centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) seront les premiers à recevoir le vaccin contre la COVID-19, a déterminé le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ).

Les 325 000 travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux suivront, à commencer par ceux qui courent le plus grand risque d’attraper le virus en raison de leurs contacts réguliers avec des patients ou encore de transmettre le virus à des personnes vulnérables. Ce faisant, le gouvernement québécois « protéger [ait] le système de santé, prévenir des éclosions et infections nosocomiales et diminuer le fardeau de la maladie ».

Les 136 000 personnes vivant dans une résidence privée pour aînées (RPA) se verront par la suite inoculer le vaccin contre la COVID-19, a convenu le ministère de la Santé à la lumière de l’avis du CIQ.

Les 46 000 résidents de communautés « isolées » et « éloignées » seront les prochains.

Le vaccin contre la COVID-19 sera par la suite réservé, dans l’ordre, aux 418 000 personnes âgées de 80 ans et plus, puis aux 768 000 personnes âgées de 70 à 79 ans… et aux 1 158 000 personnes âgées de 60 à 69 ans.

À ce moment-là, environ 2,9 millions de Québécois auront eu accès au vaccin.

Le vaccin contre la COVID-19 sera ensuite offert à plus d’un million d’adultes âgés de moins de 60 ans éprouvant une ou plusieurs maladies ou conditions chroniques — des problèmes cardiaques, d’hypertension, de diabète, d’obésité morbide par exemple.

Les travailleurs dans les services essentiels âgés de moins de 60 ans pourront par la suite solliciter le vaccin, ce qui permettra de « mitiger les conséquences économiques et sociales » de la COVID-19 en plus de ralentir sa circulation, estime le ministère de la Santé.

Enfin, le vaccin sera offert au reste de la population, aux jeunes ainsi qu’aux femmes enceintes.

Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a fixé l’ordre de priorité de vaccination après avoir pris en compte quatre critères c’est-à-dire l’âge, l’existence d’une ou plusieurs maladies ou conditions chroniques, la profession ainsi que le milieu de vie de la personne. Les valeurs de « bienfaisance, d’équité, de justice, de réciprocité et de non-malfaisance » ont aussi guidé ses travaux, a-t-on indiqué.

D’autres détails suivront.