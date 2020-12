Des Canadiens pourraient être vaccinés contre la COVID-19 dès la semaine prochaine

De premiers Canadiens pourraient recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech aussi tôt que la semaine prochaine, sous réserve de son approbation par Santé Canada dans les prochains jours, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau.

« J’ai un grand degré de certitude que ça va fonctionner pour la semaine prochaine », a souligné le premier ministre lors d’un point de presse tenu en compagnie, entre autres, du major général Dany Fortin, qui a pour mission de gérer la distribution des vaccins au pays.

En vertu de son entente avec Pfizer-BioNTech, le Canada recevra 249 000 doses de candidat-vaccin pendant le mois de décembre. Les premières doses pourraient arriver dès la semaine prochaine.

Ces vaccins doivent être entreposés à une température de -80 °C, et seront dispensés dans 14 lieux de distribution installés dans les principaux centres urbains du pays. Ces centres se préparent à vacciner d’abord les groupes prioritaires identifiés par le gouvernement, en premier lieu les personnes de plus de 80 ans.

« Cette nouvelle signifie que nous pourrons prendre de l’avance dans notre plan de vaccination », s’est réjoui le premier ministre, tout en soulignant que Santé Canada ne fera aucun compromis sur la sécurité du vaccin à approuver.

En effet, avant que le premier Canadien ne soit inoculé, le vaccin doit obtenir le feu vert des autorités sanitaires.

Santé Canada étudie aussi en ce moment les vaccins des compagnies Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. En vertu des ententes avec le gouvernement canadien, des millions d’autres doses du vaccin Pfizer-BioNTech sont attendues pour le début de 2021.

Cette annonce survient quelques heures avant que la Chambre des communes ne se prononce sur une motion conservatrice demandant au gouvernement Trudeau plus de transparence dans le dossier de l’approvisionnement des vaccins. La motion réclame notamment que le gouvernement fasse rapport d’ici le 16 décembre prochain sur la façon dont chaque type de vaccin sera livré au Canada, puis entreposé et distribué ; sur la date à laquelle chaque type de vaccins commencera à être déployé ; sur le taux de vaccination mensuel prévu ; et sur le plan de distribution du vaccin aux communautés autochtones, aux militaires et aux anciens combattants.

D’autres détails suivront.