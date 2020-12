Le Canada franchit la barre des 400 000 cas de COVID-19

Le Canada a maintenant enregistré plus de 400 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Il a fallu 18 jours au pays pour accumuler les 100 000 dernières infections, marquant la période de croissance la plus rapide depuis le début de la pandémie, en mars.

Le 300 000e cas canadien de COVID-19 avait été enregistré le 16 novembre.

Il a fallu six mois au Canada pour enregistrer ses 100 000 premières infections, quatre mois pour atteindre le seuil de 200 000 et moins d'un mois pour en arriver à 300 000.

Au pays, 12 470 personnes sont mortes de complications liées à la COVID-19 jusqu'à maintenant.

Feuille de route pour la vaccination

Par ailleurs, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a publié vendredi de nouvelles orientations pour les populations à vacciner en priorité, lorsque le pays recevra ses premières doses de vaccins.

Le CCNI recommande donc que de vacciner d’abord les résidents et le personnel des CHSLD et des résidences pour aînés, puis les gens âgés de 70 ans et plus (« en commençant par les adultes de 80 ans et plus »), et enfin les travailleurs de la santé et les adultes dans les communautés autochtones « où l’infection peut avoir des conséquences disproportionnées ».

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, estime que les six millions de doses prévues pour le premier trimestre de 2021 seront suffisantes pour vacciner tous ces gens.

