Éclosion de COVID-19 à l’Hôtel-Dieu de Sorel

La COVID-19 se propage dans les murs de l’Hôtel-Dieu de Sorel, situé en Montérégie. Les cas se multiplient parmi les employés et les patients hospitalisés pour d’autres problèmes de santé. Des éclosions sont en cours dans trois unités de l’hôpital, dont celle de chirurgie, signale un syndical local.

« 21 patients et 26 salariés sont positifs, d’après les derniers chiffres qu’on nous a fournis et qui datent de la fin de semaine », dit Daniel Laroche, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de la Montérégie-Est, affilié à la CSN.

Le Devoir a pu confirmer, auprès d’une autre source, qu’au moins 47 usagers et employés ont contracté la COVID-19 à l’Hôtel-Dieu de Sorel. Selon l’hebdomadaire local de Sorel-Tracy Les 2 rives, ce nombre serait encore plus élevé.

Contacté à ce sujet lundi, le CISSS de la Montérégie-Est n’a ni infirmé ou confirmé ces informations. Il a invité Le Devoir à assister à une conférence de presse tenue mardi à 11 h par la directrice régionale de santé publique de la Montérégie, la Dre Julie Loslier, la directrice générale adjointe du programme de santé physique du CISSS de la Montérégie-Est, Pascale Larocque, et le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, le taux de cas actifs dans le réseau local de services Pierre-De Saurel, dont fait partie Sorel-Tracy, s’élève à 325,1 par 100 000 habitants. Il s’agit d’un des plus élevés au Québec. La Montérégie a enregistré 165 nouvelles infections de COVID-19 lundi.

En point de presse il y a une semaine, le premier ministre François Legault avait cité la région de Sorel-Tracy comme étant problématique.

D’autres détails suivront.