Fini le dépistage systématique pour les stagiaires de la santé

Québec a rapporté lundi 1333 nouveaux cas de COVID-19 et 23 décès, dont 8 sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 entre le 23 et le 28 novembre et 1 à une date inconnue. Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 28 comparativement à la veille, pour un total de 693.

La Presse canadienne