4 12 h 15 | Une femme sous l’effet de la drogue gît sur le sol à la Mission St. Michael, un refuge pour sans-abri. Entrées après avoir enfilé masques, visières et gants, elles ressortent avec une jeune femme autochtone, dans un état visiblement altéré. « Nous l’avons réveillée, dit Émilie. Le refuge ne peut la garder, car elle est intoxiquée au crack et refuse d’aller à l’hôpital. On ne peut rien faire de plus. » La jeune femme fuit la caméra. « Les refuges sont très sévères sur le port du masque, et plusieurs sans-abri sont fréquemment testés, affirme Laurie. On ne s’y sent pas en danger. » Jacques Nadeau Le Devoir