Un autre militaire recruté dans le combat contre la COVID-19

Après l’Ontario, c’est au tour du fédéral de placer un officier des Forces armées canadiennes à la tête de la plus importante opération de vaccination de l’histoire du pays.

Le major-général Dany Fortin devient ainsi responsable de la logistique et de la distribution des vaccins attendus pour immuniser la population canadienne contre la COVID-19, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau vendredi.

« Le major-général Fortin est un officier chevronné, le chef du personnel du Commandement des opérations interarmées du Canada qui a servi comme commandant de la mission de l’OTAN en Irak », a vanté le premier ministre lors d’une conférence de presse devant sa résidence.

Le militaire de carrière assurera la coordination au sein de l’Agence de la santé publique du Canada et un centre national des opérations, mis en place pour gérer notamment l’entreposage au froid des doses commandées, le partage des données et l’accès au vaccin pour les communautés rurales et autochtones du pays.

Ottawa suit ainsi les traces de l’Ontario, qui a retenu les services du militaire décoré Rick Hillier pour mener l’offensive contre la COVID-19. Le Québec, toutefois, n’a pas l’intention de faire de même.

« Ça fait un bout de temps qu’on travaille avec les Forces armées pour inoculer un nombre record de Canadiens », a précisé M. Trudeau. Le pays a signé des ententes avec sept fabricants de vaccins jusqu’ici, s’assurant de recevoir des doses d’un total de 12 vaccins candidats, par le biais d’une entente internationale chapeautée par l’Organisation mondiale de la santé nommée Facilité COVAX.

Malgré la demande de l’opposition et du premier ministre du Québec, François Legault, pour connaître l’échéancier de l’opération de vaccination à la COVID-19 à venir, Ottawa n’a toujours pas annoncé le moment où les premiers Canadiens pourraient recevoir les premières doses. Justin Trudeau a tenu à assurer que les meilleurs scientifiques travaillaient à l’approbation des différents vaccins candidats. Le gouvernement s’attend à recevoir les premiers vaccins au début de 2021.