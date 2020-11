Le nombre de nouveaux cas quotidiens bondit au Québec

Québec signale jeudi une hausse importante des cas, des décès et des hospitalisations liés à la COVID-19.



Un total de 1464 nouveaux cas s’ajoutent au bilan de la province, qui s’élève maintenant à 136 894.



Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Le portrait de la situation au Canada À l’échelle du Canada, 350 407 cas de la COVID-19 et 11 763 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays : 136 894 cas au Québec, dont 6947 décès ;

109 361 cas en Ontario, dont 3575 décès ;

50 801 cas en Alberta, dont 500 décès ;

29 086 cas en Colombie-Britannique, dont 371 décès ;

14 907 cas au Manitoba, dont 256 décès ;

7047 cas en Saskatchewan, dont 37 décès ;

1243 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès ;

453 cas au Nouveau-Brunswick, dont sept décès ;

324 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès ;

155 cas au Nunavut ;

70 cas sur l’Île-du-Prince-Édouard ;

38 cas au Yukon, dont un décès ;

15 cas dans les Territoires du Nord-Ouest. À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Trente-deux décès ont aussi été rapportés : huit dans les 24 dernières heures, 19 entre le 19 et le 24 novembre et cinq avant le 19 novembre. Le total depuis le début de la pandémie est de 6947.Le nombre d’hospitalisations a bondi de 20 et se chiffre à 675. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de trois, et s’élève maintenant à 90.On a réalisé 33 023 prélèvements le 24 novembre, pour un total de 3 783 890.