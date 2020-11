1100 nouveaux cas de COVID-19 et 28 décès au Québec

Québec rapporte mercredi 1100 nouveaux cas de COVID-19 et 28 décès, mais aussi une stabilisation des hospitalisations.



Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie dans la province s'élève maintenant à 135 430, et on déplore 6915 décès.



Le portrait de la situation au Canada À l’échelle du Canada, 344 917 cas de la COVID-19 et 11 681 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays : 135 430 cas au Québec, dont 6915 décès ;

107 883 cas en Ontario, dont 3554 décès ;

49 536 cas en Alberta, dont 492 décès ;

28 348 cas en Colombie-Britannique, dont 358 décès ;

14 558 cas au Manitoba, dont 248 décès ;

6883 cas en Saskatchewan, dont 37 décès ;

1227 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès ;

450 cas au Nouveau-Brunswick, dont sept décès ;

323 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès ;

144 cas au Nunavut ;

69 cas sur l’Île-du-Prince-Édouard ;

38 cas au Yukon, dont un décès ;

15 cas dans les Territoires du Nord-Ouest ; À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Douze décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 entre le 18 et le 23 novembre et deux à une date inconnue.Le nombre d'hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un total de 655. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de trois, et s'élève maintenant à 93.On a réalisé 24 067 prélèvements le 23 novembre, pour un total de 3 750 867.