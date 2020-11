François Legault lance un appel à la vigilance

François Legault a appelé les citoyens de six régions au Québec de rester à la maison dans la mesure du possible pour limiter la propagation de la COVID-19.

Il s’agit du Saguenay-Lac-St-Jean; des sous-régions d’Asbestos et du Granit, en Estrie; de Côte-de-Gaspé et de Matane, en Gaspésie; de Joliette et du nord de Lanaudière; et de Sorel, en Montérégie.

Le premier ministre s'est aussi inquiété de la situation dans les résidences pour aînés, où l’on enregistre plusieurs éclosions de COVID-19.

D’autres détails suivront.