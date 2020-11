Québec rapporte 45 décès supplémentaires dus à la COVID-19

On comptait mardi 1156 nouveaux cas de COVID-19 au Québec, de même que 45 nouveaux décès, selon les plus récentes données.

Le bilan total n’a toutefois augmenté que de 1124 infections, pour un total de 134 330 cas, une incongruité que n’a pas encore expliquée le ministère de la Santé.

Le portrait de la situation au Canada À l’échelle du Canada, 339 688 cas de la COVID-19 et 11 580 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays : 134 330 cas au Québec, dont 6887 décès ;

106 510 cas en Ontario, dont 3519 décès ;

48 421 cas en Alberta, dont 476 décès ;

27 407 cas en Colombie-Britannique, dont 348 décès ;

14 087 cas au Manitoba, dont 236 décès ;

6708 cas en Saskatchewan, dont 37 décès ;

1190 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès ;

445 cas au Nouveau-Brunswick, dont sept décès ;

321 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès ;

134 cas au Nunavut ;

69 cas sur l’Île-du-Prince-Édouard ;

38 cas au Yukon, dont un décès ;

15 cas dans les Territoires du Nord-Ouest. À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Neuf décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 34 entre le 17 et le 22 novembre et deux avant le 17 novembre. Le nouveau coronavirus a fait 6887 morts dans la province depuis son apparition.

Le nombre d’hospitalisations a fait un bond : on en rapporte mardi 21 de plus que la veille, pour un total de 655. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux, et s’élève maintenant à 96.

On a réalisé 20 400 prélèvements le 22 novembre, pour un total de 3 726 800.

