Le portrait des surdoses mortelles change (et s’assombrit) au Québec

Alors que le nombre de surdoses augmente au Québec, une nouvelle étude démontre que le profil type des personnes qui en meurent n’est pas celui auquel les acteurs du milieu s’attendaient.

« Le profil des personnes décédées était surprenant et va à l’encontre de l’image que l’on a », explique la chercheuse André-Anne Parent, de l’école de travail social de l’Université de Montréal qui a analysé 340 rapports de coroner de personnes québécoises décédées par surdoses en 2017. Cette étude a été réalisée pour le compte de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des usagers de drogue (AQPSUD), qui souhaitait avoir un portrait plus précis de la situation afin d’élaborer une stratégie de prévention des surdoses adéquate.

« On dit que tout le monde peut décéder de surdose, mais dans les faits, ce n’est pas tout le monde qui en décède, soutient Mme Parent. Et quand on fait l’analyse, on voit très bien qu’une partie des gens qui en sont décédés ont cumulé différents problèmes tout au long de leur vie et décèdent à un âge assez élevé. »

L’âge moyen de la victime de surdose est de 46 ans et les femmes qui décèdent de surdoses sont plus âgées que les hommes. « L’année de naissance médiane est de 1972 pour les hommes, et de 1966 pour les femmes », a précisé la chercheuse en conférence de presse lundi.

Le rapport démontre également que plusieurs des personnes décédées de surdose avaient un diagnostic de maladie chronique — problèmes cardiaques, vasculaires ou pulmonaires —, ainsi que des douleurs chroniques et des troubles de santé mentale. Plusieurs avaient également fait des tentatives de suicide dans le passé et souffraient de détresse psychologique.

« On peut penser que la prise en charge de ces problèmes n’est pas optimale — on en a parlé récemment dans les médias — et que les inégalités sociales de santé se dressent en trame de fond du phénomène des surdoses », affirme la chercheuse.

Au-delà des opioïdes

Selon plusieurs organismes réunis lundi pour la présentation de ce rapport, la santé publique fait fausse route en parlant d’une crise des opioïdes.

Et les données semblent leur donner raison. En effet, 65 % des surdoses en 2017 étaient attribuables à une polyintoxication. Et dans « au moins 300 rapports » sur 340, on rapporte la présence d’entre 2 et 12 substances dans les analyses toxicologiques. « Ça va donc bien au-delà de la question des opioïdes », affirme Mme Parent.

« Les substances les plus citées pour les hommes sont les méthamphétamines, les amphétamines, la cocaïne et l’alcool. Chez les femmes, il s’agit plutôt de méthamphétamines, d’amphétamines, d’alcool et de quétiapine, un antipsychotique courant. »

La chercheuse constate également que des signes ont été ignorés. « L’enchaînement des événements démontre qu’un nombre important de personnes avaient consommé avec d’autres personnes. Il y a là plusieurs pistes d’intervention à explorer car plusieurs symptômes ou signes indiquant une surdose sont banalisés ou confondus avec un état d’intoxication à l’alcool. Il y a donc énormément d’éducation à faire. »

Selon la chercheuse, différents signes comme un changement de comportement peuvent être indicateurs d’une surdose. « Il y a aussi les signes dans les minutes avant, comme les ronflements qui sont très forts. Ce qu’on peut voir dans les rapports, c’est que les personnes qui accompagnaient la personne qui est décédé pensaient que la personne dormait, donc voyait ça comme un bon signe. [Il faut également surveiller certains signes comme] le fait aussi d’avoir de la misère à s’orienter dans l’espace, et d’avoir une démarche comme quelqu’un qui a consommé de l’alcool. Tout cela nous fait penser qu’il y aurait eu moyen d’agir à temps si le 911 avait été appelé. »

« The Walking Dead »

Si les données datent de 2017 — seule année pour laquelle les données étaient complètes au moment où les chercheurs ont entamé leur étude —, André-Anne Parent estime que « le portrait n’a pas tant changé malgré l’augmentation du nombre des surdoses ».

Si les organismes communautaires se réjouissent d’avoir enfin accès à des données tangibles, ils s’inquiètent de cette augmentation importante des psychoses et des surdoses, surtout depuis le début de la pandémie. « Je n’ai jamais vu autant de psychoses toxiques, affirme Hugo Bissonnette de la clinique Santé Amitié. Les gens sont vraiment tout croches. Dans la rue, on dirait The Walking Dead. »

Son collègue Jean-François Mary, directeur général de Cactus Montréal, réclame de l’aide. « Pour donner un ordre d’idée, quand on a commencé à travailler sur ce rapport-là, on avait une personne de notre entourage par mois qui décédait de surdose. Actuellement, on en a plusieurs par semaine. Pourtant, on n’a pratiquement aucun support. Quand est-ce que le nombre de morts va être suffisant pour qu’on commence enfin à agir ? »