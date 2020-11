Les capacités hospitalières pourraient bientôt être dépassées en région

La situation dans les hôpitaux en dehors de la région métropolitaine est fragile, selon la mise à jour hebdomadaire de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS). « Les données montrent que le risque de dépassement des capacités hospitalières dédiées de lits réguliers ne peut être exclu » dans ces régions, lit-on dans le document.

Les spécialistes de l’INESSS ne prévoient pas de hausse des hospitalisations dans les régions de Montréal, de la Montérégie, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides au cours des prochaines semaines.

Toutefois, ailleurs dans la province, ils estiment que le nombre de patients hospitalisés continuera à augmenter de manière soutenue si le taux de reproduction du virus demeure constant. Près de la moitié des lits ordinaires y sont actuellement occupés, par rapport à moins d’un tiers ailleurs au Québec.

« L’augmentation des hospitalisations projetées [hors de la région métropolitaine] s’expliquerait notamment par les éclosions dans certains milieux de vie hébergeant des personnes âgées », lit-on dans le rapport. Dans un scénario où ces éclosions seraient évitées, le respect des capacités hospitalières est beaucoup plus probable.

À l’échelle de la province, le nombre de nouveaux cas lors de la semaine se terminant le 15 novembre n’a subi qu’une légère hausse (3,7 %) par rapport à la précédente. Toutefois, les malades à risque sont relativement plus nombreux. Chez les personnes de 80 ans et plus, on dénote une augmentation de 14 %. Chez celles ayant un profil avec forte comorbidité, on note une augmentation de 9 %.

Vendredi dernier, l’INESSS publiait des prévisions bien moins inquiétantes. Il ne prévoyait pas de dépassement des capacités hospitalières dédiées à la COVID-19 dans les quatre semaines à venir, en notant toutefois une plus grande incertitude sur cette projection pour les régions hors métropole.

Dans un communiqué de presse publié ce matin, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, souligne également que le nombre d’hospitalisations anticipées dans l’ensemble du Québec augmente de 27 % par rapport à la moyenne des quatre dernières semaines.

« Avec les Fêtes qui s’en viennent, déclare M. Dubé, il demeure crucial de se montrer encore plus disciplinés, et de tout faire pour protéger davantage les personnes les plus vulnérables. La situation demeure sous contrôle, mais notre marge de manœuvre s’amincit, et c’est pourquoi j’invite l’ensemble de la population à redoubler d’efforts pour les prochaines semaines. »