1218 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Québec signale lundi 1218 nouveaux cas de COVID-19 dans la province ainsi que 25 nouveaux décès.

On compte donc 125 072 personnes infectées et 6651 décès dans la province depuis le début de la pandémie.

Six décès sont survenus dans les 24 dernières heures et 19 entre le 9 et le 14 novembre.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de quatre comparativement à la veille, pour un total de 591. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux, et s'élève maintenant à 87.

On a réalisé 23 217 prélèvements le 14 novembre, pour un total de 3 508 724.