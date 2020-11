Le Québec rapporte 1301 nouveaux cas de COVID-19

Le bilan de la pandémie de coronavirus a légèrement fléchi vendredi Québec.

Ce sont 1301 nouvelles infections qui ont été annoncées par les responsables de la santé publique, comparativement à 1378 jeudi et à 1365 mercredi.

Le total de cas atteint maintenant 121 195 depuis le début de la crise sanitaire.

Trente décès se sont ajoutés au bilan. Le nombre total de décès se chiffre toutefois à 6586 en raison du retrait d’un décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

De ces 30 décès, neuf sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 entre le 6 et le 11 novembre, un avant le 6 novembre et quatre à une date inconnue.

On déplorait également 42 nouveaux décès, pour un total de 6557. Neuf décès étaient survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 5 et le 10 novembre, deux avant le 5 novembre et quatre à une date inconnue.

Le nombre d’hospitalisations était demeuré stable à 583. Quatre-vingt-cinq patients se trouvaient aux soins intensifs, soit une de moins que la veille.

Cent vingt-six infections s’étaient ajoutées dans la région de la Capitale-Nationale, 317 dans celle de Montréal, 71 à Laval et 155 en Montérégie.