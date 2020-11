Le Québec rapporte 1378 nouveaux cas de COVID-19

Le nombre de nouvelles infections à la COVID-19 a explosé au Québec au cours des 24 dernières heures, avec 1378 nouveaux cas.

Cela porte le bilan à 118 529 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

On a également rapporté mercredi 22 nouveaux décès, soit 6 survenus dans les 24 dernières heures et 16 survenus entre le 4 et le 9 novembre, pour un total de 6515.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 39 par rapport à la veille, avec un cumul de 573. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de deux, pour atteindre 84.

Au Canada

À l'échelle du Canada, 274 463 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

118 529 cas au Québec, dont 6515 décès;

88 209 cas en Ontario, dont 3265 décès;

34 873 cas en Alberta, dont 369 décès;

19 239 cas en Colombie-Britannique, dont 284 décès;

8878 cas au Manitoba, dont 114 décès;

4214 cas en Saskatchewan, dont 28 décès;

1132 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

355 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès;

297 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

67 cas à l'Île-du-Prince-Édouard;

23 cas au Yukon, dont un décès;

10 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

Deux cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s'ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.