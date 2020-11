Plus de 1200 nouveaux cas au Québec

À l’échelle du Canada, 258 182 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 10 447 décès. Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 113 423 cas au Québec, dont 6431 décès ;– 82 825 cas en Ontario, dont 3220 décès ;

– 31 858 cas en Alberta, dont 352 décès ;

– 17 149 cas en Colombie-Britannique, dont 275 décès ;

– 7419 cas au Manitoba, dont 96 décès ;

– 3623 cas en Saskatchewan, dont 25 décès ;

– 1125 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès ;

– 353 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès ;

– 294 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès ;

– 66 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ;

– 23 cas au Yukon, dont un décès ;

– 10 cas dans les Territoires du Nord-Ouest ;

– Un cas au Nunavut.