Québec sensibilisera les travailleurs de la santé à la réalité autochtone

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi des investissements de 15 millions de dollars pour assurer la « sécurisation culturelle » des services de santé et de services sociaux dans la province. Des formations et des services d’accompagnement développés avec les communautés autochtones sont notamment au menu. Cette annonce fait écho à quelques « appels à l’action » du rapport Viens.

L’objectif est que les membres des Premières Nations et des Inuits se sentent à l’aise de recourir « en toute confiance » au réseau, a fait valoir le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en conférence de presse à Montréal.

Les employés du système de la santé participeront à des formations pour les informer sur les enjeux spécifiques à chaque communauté autochtone. « Cette formation, on va la faire avec les Premières Nations et les Inuits, ce n’est pas une formation qu’on va développer chez nous et imposer », a indiqué M. Dubé.

« Je vous dis, aujourd’hui, j’ai espoir », a ajouté son collègue aux Affaires autochtones, Ian Lafrenière, en faisant référence à la mort de Joyce Echaquan. C’était la première annonce à laquelle ce nouveau ministre procédait depuis sa nomination, en octobre.

Aucun représentant autochtone n’était présent à la conférence de presse — « COVID oblige », a expliqué M. Lafrenière. Les ministres ont assuré que les Attikameks de Manawan ont cependant été partie prenante du processus.

En reconnaissant être en contact régulier quant à ces enjeux avec le gouvernement, le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, a indiqué en entrevue téléphonique au Devoir avant l’annonce qu’il avait reçu une invitation tard jeudi soir pour participer à la conférence de presse « par le truchement de la technologie ».

Navigateurs de services

Le ministre Dubé espère que le programme de sécurisation culturelle soit implanté en priorité dans les hôpitaux desservant un grand nombre de membres des Premières Nations et des communautés inuites, comme celui de Joliette.

Le gouvernement a l’intention d’engager des « navigateurs de services » qui aideront les usagers autochtones à obtenir des services, malgré les barrières linguistiques et l’éloignement de leur domicile. Ces derniers doivent être recrutés « à travers les Premières Nations ». Des agents de liaisons assureront quant à eux de bonnes relations entre les établissements et leurs usagers autochtones.

Le ministre Lafrenière a assuré la semaine dernière en entretien au Devoir que des initiatives seraient posées dans « les prochains jours » afin de bonifier la réponse du gouvernement au rapport Viens. Dans la liste de 142 appels à l’action du document rédigé à la suite de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, le ministre cherche ceux « qui amènent des changements encourageants », qui sont « les plus visibles ».

Dans son témoignage devant la commission en 2017, la professeure Carole Lévesque de l’Institut national de recherche scientifique faisait valoir que l’amélioration des relations entre les Autochtones et les services publics passe par une démarche globale de sécurisation culturelle.

« [Cette démarche] favorise le déploiement de services, de pratiques et d’initiatives en concordance avec les modes d’accompagnement de soins de prévention, de guérison, de transaction sociale et d’appréhension du monde autochtone, des modes qui prennent ancrage dans les systèmes de valeur et de savoir autochtones », disait-elle.

Cinq appels à l’action du rapport Viens ont référence au concept de sécurisation culturelle. On parle notamment de sensibiliser les ordres professionnels à cette question, d’encourager les établissements de santé à mettre sur pied des services et des programmes répondant à ses principes, et de financer « de façon récurrente et pérenne » ces programmes et services.