Québec rapporte 28 nouveaux décès dus à la COVID-19

Québec fait état jeudi matin de 1138 nouveaux cas de COVID-19 et de 28 nouveaux décès. Le bilan s’élève donc à 111 056 personnes infectées et 6378 décès depuis le début de la pandémie.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Dix décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 9 entre le 29 octobre et le 3 novembre, six avant le 23 octobre et trois à une date inconnue.

On compte une hospitalisation de moins comparativement à la veille, pour un total de 538. Parmi ces hospitalisations, on compte une personne de plus aux soins intensifs, pour un total de 82.

On a réalisé 27 326 prélèvements le 3 novembre, pour un total de 3 217 063.