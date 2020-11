COVID-19: 33 décès de plus au Québec

Répartition des cas au pays - 109 918 cas au Québec, dont 6350 décès;



- 79 692 cas en Ontario, dont 3182 décès;



- 29 932 cas en Alberta, dont 338 décès;



- 15 800 cas en Colombie-Britannique, dont 272 décès;



- 6377 cas au Manitoba, dont 85 décès;



- 3373 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;



- 1114 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;



- 344 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès;



- 291 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;



- 64 cas à l'Île-du-Prince-Édouard;



- 23 cas au Yukon, dont un décès;



- 10 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;



- Aucun cas confirmé au Nunavut.



À ces bilans provinciaux et territoriaux s'ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.​

Trente-trois nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été signalés mercredi au Québec, alors que le nombre de nouveaux cas quotidien regrimpait au-dessus de la barre du millier.Un total de 1029 nouveaux cas ont été rapportés, pour un total de 109 918. On déplore 6350 décès depuis le début de la pandémie.Huit décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 entre le 28 octobre et le 2 novembre, sept avant le 28 octobre et deux à une date inconnue.Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 13 comparativement à la veille, pour un total de 539. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de quatre, et s'élève maintenant à 81.On a réalisé 20 299 prélèvements le 2 novembre, pour un total de 3 189 737.