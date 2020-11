Encore près d’un millier de nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Québec signale lundi 1037 nouveaux cas de la COVID-19 et 11 nouveaux décès.

Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie est maintenant de 108 018.

Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, huit entre les 26 et 31 octobre et trois avant le 26 octobre, mais un décès est retiré du bilan puisqu’une enquête a permis de démontrer qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. On déplore donc 6283 décès du virus dans la province.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de trois comparativement à la veille, pour un total de 499. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de trois, et s’élève maintenant à 81.

On a réalisé 22 767 prélèvements le 31 octobre, pour un total de 3 153 926.