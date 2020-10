Québec signale vendredi 952 nouveaux cas de la COVID-19, mais ajoute également à son bilan 156 cas antérieurs à un changement de système de données réalisé le 27 juillet dernier.



Dix-huit décès se sont aussi ajoutés, mais un autre a été retiré du bilan, car une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.



Quatre décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 11 entre le 23 et le 28 octobre et trois autres à une date inconnue.



Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie s’élève à 104 952, et on déplore 6231 décès.



Une hausse des hospitalisations a aussi été rapportée, alors qu’on en compte 515, soit six de plus que la veille. Parmi ces patients, 81 se retrouvent aux soins intensifs, une augmentation de trois.



On a réalisé 27 484 prélèvements le 28 octobre, pour un total de 3 080 384.