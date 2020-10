Un vaccin pour janvier, espère Arruda

Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, entrevoit l’arrivée d’un vaccin au Québec dès le début de 2021, mais il ne s’attend pas à ce que le retour à la vie normale se fasse aussi rapidement.

« Il est possible qu’on ait un vaccin, même en sol québécois et canadien, dès le début de l’hiver, [en] janvier, février prochains », a-t-il déclaré jeudi. « Mais il ne faut pas non plus se raconter [des histoires] en pensant que tout va être fini en juin l’année prochaine », a-t-il tout de suite ajouté.

Le Dr Arruda a situé le retour à la normale quelque part entre le début de l’été et l’arrivée de l’année 2022. Il a aussi souligné que l’arrivée d’un vaccin ne mettra pas un frein immédiat à la pandémie. « Il faut voir que plus on part élevé, plus ça prend du temps à diminuer », a-t-il dit au sujet de la « quantité de virus » qui circule au Québec.

« C’est sûr que tout ça va être dépendant, à mon avis, du vaccin qu’on va avoir et jusqu’à quel point le vaccin va être efficace pour prévenir les cas et les complications, particulièrement chez les personnes à haut risque et chez nos travailleurs de la santé », a-t-il ajouté.

À son avis, un « certain équilibre » de fonctionnement — qui impliquera le maintien de mesures comme la distanciation sociale — devra s’installer. En ce sens, le mois de novembre sera un « très beau test pour nous », a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé.

« Avec le froid, [les gens] vont en dedans et, quand on va en dedans, l’air est plus sec », a déclaré l’élu. « Les restaurants et même les maisons sont moins ventilés. […] Le virus a tendance à se répandre beaucoup plus facilement » à l’intérieur, notamment parce que les gens ont tendance à « baisser la garde » et à se rapprocher. Au terme de discussions avec le ministre de la Santé français et les experts de la santé publique, M. Dubé a conclu que « ce qu’on voit en Europe en ce moment [a] un lien avec la température ».

Une gestionnaire suspendue

Le CISSS de la Montérégie-Centre a par ailleurs confirmé la suspension de la gestionnaire responsable du CHSLD Sainte-Croix de Marieville, à la suite d’une éclosion qui a causé 25 décès jusqu’ici.

Cette gestionnaire a été « relevée de ses fonctions » à la demande du p.-d.g. du CISSS dans le cadre d’une enquête interne déclenchée le 13 octobre, a déclaré la porte-parole Martine Lesage. Elle est remplacée temporairement par la directrice du soutien à l’autonomie des personnes âgées du CISSS de la Montérégie-Centre, Brigitte Brabant.

« C’est une décision qui relève du p.-d.g. de la Montérégie-Centre. […] Il y a eu une analyse de ce qui s’est passé, notamment au CHSLD de Sainte-Croix, et après avoir analysé les faits, il y a eu une décision qui a été prise par le responsable local », a commenté le ministre Dubé. La décision, a-t-il ajouté, « s’est faite dans un contexte de responsabilité et d’imputabilité ».

En entrevue à Cogeco la semaine dernière, François Legault a déclaré que des gestionnaires commençaient « à être tassés ». Le cas de la gestionnaire du CHSLD Sainte-Croix est jusqu’ici le seul à avoir filtré dans les médias.

Dans cet établissement, 79 usagers ont été atteints de la COVID-19 depuis le 30 septembre, a fait savoir le CISSS de la Montérégie-Centre. « Nous comptons 25 décès et 17 résidents guéris. Parmi le personnel, nous avons 31 employés infectés et retirés du travail sur 73 personnes infectées depuis le début de l’éclosion », a écrit le CISSS dans un communiqué faisant état de personnes contaminées, mais asymptomatiques. Une enquête interne a été lancée le 13 octobre.