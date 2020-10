Tout Lanaudière passe en zone rouge

Face à la résurgence de la COVID-19, tout Lanaudière passe au rouge. Les zones en périphérie de Montréal et de Joliette étaient déjà en état d’alerte maximale.

La fermeture des bars et des restaurants doit entrer en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi. Les restrictions liées aux écoles et aux activités sportives seront effectives à compter du lundi 2 novembre. Et comme d’habitude, les déplacements d’une région à l’autre ou d’une ville à l’autre sont déconseillés.