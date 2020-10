929 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Québec signale mercredi 929 nouveaux cas de la COVID-19 et 17 décès attribuables au virus.

Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie s’élève donc maintenant à 102 814, et on comptabilise 6189 décès. Quatre décès sont survenus dans les 24 dernières heures et 13 autres entre le 21 et le 26 octobre.

Le nombre d’hospitalisations a diminué d’un comparativement à la veille, pour un cumul de 526. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux, et s’élève maintenant à 89.

On a réalisé 20 667 prélèvements le 26 octobre, pour un total de 3 025 530.