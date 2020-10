Les mesures sanitaires en zone rouge prolongées jusqu’au 23 novembre

Les Québécois devront prendre leur mal en patience. Les mesures sanitaires adoptées en zone rouge pour freiner la propagation de la COVID-19 sont prolongées quatre semaines supplémentaires, jusqu’au 23 novembre. Le gouvernement ajoute d’ailleurs une nouvelle restriction en zone rouge où les élèves de troisième secondaire devront eux aussi se présenter à l’école qu’une journée sur deux à compter de lundi.

« On ne peut pas continuer à avoir 10 nouveaux décès par jour, il faut faire des efforts », a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, lors d’une conférence de presse lundi, aux côtés du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda.

« Dans deux semaines, on va réévaluer la situation », a-t-il ajouté, n’excluant pas de relâcher certaines mesures à ce moment-là si la situation s’améliore.

Salles de restaurants, bars et casinos devront rester fermés jusqu’à nouvel ordre. Idem pour les salles de spectacle, les cinémas, les théâtres, les musées ainsi que les gyms. Les rassemblements privés, à l’intérieur comme à l’extérieur, sont aussi toujours interdits.

Pour ajouter à l’effort collectif, le gouvernement demande maintenant aux élèves de troisième secondaire en zone rouge d’adopter un horaire en alternance comme ceux de quatrième et de cinquième secondaire qui suivent leur cours une journée en classe et une journée à distance depuis le 8 octobre.

La santé publique a fait cette recommandation après l’analyse des données épidémiologiques les plus récentes, a expliqué une source gouvernementale au Devoir. Cette mesure vise à diminuer encore plus le nombre d’élèves dans les écoles, dans les autobus et dans les autres lieux où les jeunes se rassemblent.

Le défi des 28 jours, lancé par le gouvernement le 1er octobre, n’a donc pas été relevé. Les nouvelles mesures ont permis de stabiliser la courbe des contaminations, mais celle-ci ne descend pas. Le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 oscille toujours autour de la barre des 1000 depuis le début du mois.

Le ministère de la Santé a déclaré 808 nouveaux cas lundi, comparativement à 879 dimanche et 1009 samedi. On déplore également 10 décès nouveaux décès dans la province, dont deux sont survenus dans les 24 dernières heures, six entre le 19 et le 24 octobre et deux autres à une date inconnue.

Le nombre total de personnes infectées s’élève maintenant à 100 922 depuis le début de la pandémie, et on compte 6153 décès.

Le nombre d’hospitalisations a diminué de huit comparativement à la veille, pour un total de 543. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de quatre, et s’élève maintenant à 93.

D’autres détails suivront.