Le ministre Dubé change la date du début de la deuxième vague

Après avoir répété que la deuxième vague de la pandémie avait seulement débuté le 21 septembre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, soutient désormais qu’elle a commencé 19 jours plus tôt.

« On a huit fois moins de contaminations, après 50 jours, qu’on l’avait à la première vague », a déclaré le ministre en point de presse jeudi. Il tentait ainsi de mettre en perspective le nombre de cas actuels de COVID-19.

Or si le Québec en est au 50e jour de la deuxième vague, cela signifie que celle-ci a commencé le 2 septembre. Et cela va à l’encontre du discours que tiennent le ministre de la Santé et le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, depuis des semaines.

Ce dernier a déclaré le 21 septembre que la deuxième vague était amorcée au Québec. Dans les jours précédents, il avait assuré qu’il était « encore trop tôt pour parler de deuxième vague ». Christian Dubé en avait fait tout autant.

Le 17 septembre, le compte Twitter « Aile parlementaire de la CAQ » avait aussi raillé, dans une vidéo, « le discours alarmiste de l’opposition libérale », puisque les élus libéraux avançaient que le Québec étaient entrés dans la deuxième vague.

Dans une récente entrevue au Devoir, des spécialistes et cliniciens ont avancé que plusieurs signaux étaient au rouge bien avant le 21 septembre, et que la timidité de certaines mesures avait aidé à redonner du souffle à la pandémie.

L’un d’eux, le Dr Marc Dionne, médecin-conseil en santé publique et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec, disait avoir observé « une résurgence des cas » dès le 23 août.

Québec avait cependant, jusqu’ici, rejeté la date retenue par les experts.

Le 17 septembre, le Dr Arruda, avait dit hésiter à passer en zone orange. « On est dans […] le scénario des vaguelettes. C’est encore trop tôt pour parler d’une seconde vague », avait-il déclaré. « Si on réagit sur un pic [si], le lendemain, ça va en baissant, c’est comme avoir utilisé un canon pour tuer une mouche », avait-il ajouté.

En entrevue au Devoir, le ministre Dubé avait aussi nié que les signes d’une deuxième vague étaient perceptibles à la fin août. « La réponse est non. Je pense qu’on l’a demandé assez souvent au docteur Arruda : on était-tu dedans ? C’est sûr que c’est facile de dire on aurait pu dire que c’était là… La date, c’est la date où le docteur Arruda l’a officialisée. »

Jeudi, le cabinet Dubé n’avait pas d’explications à fournir pour le changement de date dans le discours du ministre.