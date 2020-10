On recense 1033 nouveaux cas de COVID-19 au Québec, pour un nombre total de personnes infectées de 97 321.Aussi, 8 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 12 décès survenus entre le 15 et le 20 octobre, pour un total de 6 094 décès.Le nombre d’hospitalisations a diminué de 12 par rapport à la veille, avec un cumul de 553. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 7, et s’élève maintenant à 101.Les prélèvements réalisés le 20 octobre s’élèvent à 26 070, pour un total de 2 887 226.D'autres détails suivront.