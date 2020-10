La pandémie affecte durement la santé mentale des jeunes adultes montréalais

La pandémie de coronavirus est éprouvante pour de nombreux Québécois, mais elle affecte particulièrement les jeunes adultes de la métropole, constate la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Selon une analyse publiée mercredi, 46 % des Montréalais âgés entre 18 et 24 ans affirment ressentir des symptômes s’apparentant à un trouble d’anxiété généralisée ou à de la dépression majeure.

La progression de la pandémie se stabilise à Montréal et le nombre de nouveaux cas a atteint un plateau. Dans les sept derniers jours, Montréal a recensé 1724 nouveaux cas de COVID-19, soit une moyenne de 245 cas par jour. Le taux de reproduction du virus demeure bas, ce qui est encourageant, estime directrice régionale de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, qui a fait le point sur la situation mercredi en compagnie de Sonia Bélanger, p.-d.g. du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et de la mairesse Valérie Plante. « Je pense qu’on est collectivement sur la bonne voie », estime la Dre Drouin.

Mylène Drouin s’inquiète toutefois des impacts de la pandémie sur les jeunes adultes. Selon une analyse effectuée par la Santé publique, 46 % d’entre eux font état de symptômes compatibles avec un trouble d’anxiété généralisée ou une dépression majeure. Ailleurs au Québec, ce taux atteint 31 %. Près d’un jeune adulte sur quatre, soit 23 %, rapporte que son foyer a subi des pertes financières majeures en lien avec la pandémie. La Dre Drouin n’observe cependant pas de hausse du taux de suicide.

« C’est une période de la vie où le social a une place prépondérante. Mais actuellement, on demande aux jeunes de couper leurs contacts sociaux, ce qui peut avoir un impact plus important. Et [il y a aussi] le fait que les jeunes sont principalement au cégep et à l’université et qu’ils suivent leurs cours à distance. Il va falloir qu’on essaie de trouver de manière créative et innovante, des façons de recréer des contacts sociaux à travers la vie scolaire », a-t-elle fait valoir.

Elle note par ailleurs que le nombre de personnes qui se font dépister a diminué, ce qui est prévisible compte tenu de la fermeture des bars, des restaurants et des établissements susceptibles d’être des lieux de propagation. La Dre Drouin s’inquiète aussi du taux de positivité qui, sur le territoire montréalais, dépasse 5 %.

Parmi les quartiers les plus touchés par la pandémie figurent Parc-Extension, Snowdon, Côte-des-Neiges et Pointe-Saint-Charles, ainsi que l’arrondissement de Saint-Laurent.

À l’heure actuelle, 140 personnes sont hospitalisées dans la métropole, dont 36 se trouvent aux soins intensifs.

Les itinérants

La situation des personnes en situation d’itinérance demeure aussi préoccupante. La mairesse Plante dévoilera sous peu les détails du plan hivernal pour cette population vulnérable, mais mercredi, elle a fait savoir que 400 lits additionnels seront offerts durant la saison hivernale, soit le double du nombre de lits offerts l’an dernier. Des haltes-chaleur seront aussi mises en place.

Depuis le mois d’août, l’ancien hôpital Royal-Victoria de même que deux YMCA, celui de Guy-Favreau et d’Hochelaga-Maisonneuve, accueillent des itinérants. Mais ces services sont insuffisants pour répondre à la demande. La mairesse avance d’ailleurs que le nombre d’itinérants a doublé à Montréal depuis le début de la pandémie et que ceux-ci sont désormais au nombre de 6000 au lieu de 3000.