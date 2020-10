1038 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le Québec a signalé lundi 1038 nouveaux cas de la COVID-19.

Le bilan s’est également alourdi de six morts. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a précisé que sur ces six décès, deux sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent une mort survenue entre le 12 et le 17 octobre et trois autres survenues à une date non précisée.

Depuis le début de la pandémie, un total de 94 429 infections ont été enregistrées, dont 6 044 se sont avérées mortelles.

On dénombre désormais 532 hospitalisations, en hausse de cinq comparativement à la veille. Le nombre de patients se trouvant aux soins intensifs a pour sa part augmenté de quatre, pour un cumul de 92.

Selon les données dévoilées par le ministère de la Santé, 21 617 prélèvements ont été réalisés le 17 octobre pour un total de 2 822 963.