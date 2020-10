COVID-19: 1279 nouveaux cas et 14 nouveaux décès au Québec

Le Québec a signalé samedi 1279 nouveaux cas de la COVID-19. Le bilan s'est également alourdi de 14 décès, dont six survenus dans les dernières heures.



Le nombre total de personnes infectées depuis l'apparition du virus en sol québécois s'élève désormais à 92 297.



Le nombre total de décès est maintenant de 6032. En plus des six décès récents, les autorités sanitaires font état de huit décès survenus entre le 10 et le 15 octobre et un autre remontant à une date inconnue. On a toutefois retiré du calcul un décès qui n'était finalement pas attribuable à la COVID-19.



Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10 comparativement à la veille, pour un total de 517. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux, et s'élève maintenant à 85.

À l'échelle du Canada, 195 388 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 9736 décès.