Plus de 1000 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Répartition des cas au pays À l'échelle du Canada, 193 497 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 9721 décès. 91 018 cas au Québec, dont 6018 décès;

62 908 cas en Ontario, dont 3031 décès;

21 443 cas en Alberta, dont 288 décès;

11 034 cas en Colombie-Britannique, dont 250 décès;

3098 cas au Manitoba, dont 38 décès;

2232 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

1092 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

292 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

284 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

63 cas à l'Île-du-Prince-Édouard;

15 cas au Yukon; tous rétablis;

Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

Aucun cas confirmé au Nunavut À ces bilans provinciaux et territoriaux s'ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Le bilan de la COVID-19 repasse la barre des 1000 cas quotidiens au Québec avec 1055 nouvelles infections. Le nombre total de personnes infectées passe à 91 018. On recense également 13 décès, dont un dans les 24 dernières heures. Onze décès sont survenus entre le 9 et le 14 octobre et deux décès sont survenus avant le 9 octobre. Toutefois, le total s'élève à 6 018 décès en raison du retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 14 par rapport à la veille, avec un cumul de 507. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, et s’élève maintenant à 87.Les prélèvements réalisés le 14 octobre s’élèvent à 29 028, pour un total de 2 752 073.D'autres détails suivront.