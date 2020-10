Les syndicats du personnel de la santé exigent l’accès aux masques N95

Pour éviter l’hécatombe de la première vague, les syndicats du réseau de la santé pressent Québec de dévoiler régulièrement les données sur le nombre et le type de travailleurs infectés, et de rendre sans plus tarder les masques N95 accessibles au personnel travaillant auprès des patients.

Le président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSS) de la CSN, Jeff Begley s’est dit outré jeudi de voir les chiffres alarmants sur les taux d’infection du personnel de la santé dévoilés en détail par l’Institut national de la santé publique (INSPQ) et Le Devoir, alors que les syndicats réclament sans succès ces chiffres depuis des mois.

« On demande à Québec plus de transparence. On doit avoir accès ces chiffres pour cibler les actions afin de mieux prévenir l’infection de nos travailleurs. On va revenir à la charge auprès de Québec, il faut faire un travail d’équipe si on veut changer la situation », a-t-il insisté.

Des données à jour obtenues par Le Devoir démontrent plus de 17 000 travailleurs ont contracté la COVID-19 entre le début de la pandémie et la mi-octobre, dont plus de 2200 au cours des six dernières semaines. Près de 50 % des infections sont survenues en CHSLD, touchant en majorité des préposés aux bénéficiaires (le tiers de tous les cas du réseau). Huit des 13 travailleurs emportés par la COVID-19 étaient des préposés.

Le président de la FSS a dit ne pas être étonné du lourd tribut payé par les préposés aux bénéficiaires œuvrant en CHSLD, où les équipements de protection individuelle (ÉPI) ont fait défaut au début de la pandémie. D’ailleurs, la FSS continue de réclamer urgemment l’accès aux masques N95 protégeant des aérosols pour ce type d’employés. Malgré les améliorations apportées, notamment l’accès aux masques de procédures et aux visières, la fédération estime toujours le personnel mal protégé dans les zones infectées.

« C’est quand même choquant de voir qu’il y a eu plus d’infections dans le personnel des CHSLD que dans les unités COVID-19 d’hôpitaux, là où le personnel soignant a accès aux masques N95. Il faut apprendre de cela pour la deuxième vague », martèle-t-il.

La Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) partage le même avis et entend aller jusqu’au bout pour obtenir l’accès aux masques N95. « On dispose de masques de procédures depuis le 4 avril. Pourtant, on voit bien que nos professionnelles continuent d’être mal protégées. On veut une protection supérieure et appliquer le principe de précaution. On dirait qu’on n’apprend pas de nos erreurs. Si c’est parce qu’on n’en a toujours pas en inventaire après la première vague, ça commence à être drôlement inacceptable », déplore Linda Lapointe, vice-présidente Santé et sécurité au travail à la FIIQ.

La FIIQ propose d’ailleurs de tester l’impact des masques N95 dans un établissement, en dotant de cette protection tous les employés œuvrant au chevet des patients, puis à comparer leurs taux d’infection à ceux d’établissements ou les mêmes catégories de personnel en sont dépourvues.

L’enquête de l’INSPQ a confirmé que jusqu’à 30 % des employés infectés au cours de la 1re vague ont travaillé dans jusqu’à trois établissements différents, et 10 % dans plus de trois. « Il faut mettre fin à ça. On invoque toujours la crainte d’un bris de service en CHSLD. Mais le gouvernement n’a jamais cet argument quand il s’agit des unités COVID des hôpitaux. Là, on respecte l’étanchéité. Dès qu’il y a un cas dans un CHSLD, ça devrait être la même chose », dit-il.

Un recours a d’ailleurs été déposé en Cour supérieure par ces syndicats pour faire invalider l’ordonnance émise le 8 juin par la Direction de la santé publique du Québec interdisant l’usage de masque N95 par le personnel ne pratiquant pas d’interventions médicales générant des aérosols.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a affirmé mercredi avoir « pris acte » du rapport de l’INSPQ et déjà déployé plusieurs mesures pour améliorer la sécurité du personnel, notamment dans son plan d’action pour une deuxième vague de COVID-19 présenté en août dernier.

Ce plan prévoit, entre autres, de limiter le déplacement du personnel, d’avoir une équipe dédiée ainsi d’une gestionnaire responsable de la prévention des infections dans chaque établissement.