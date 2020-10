À St-Jean-sur-Richelieu, des soirées de bingo à 250 personnes malgré la COVID-19

Quelque 250 personnes se sont réunies vendredi dernier pour une soirée de bingo à St-Jean-sur-Richelieu. Et même si le ministère de la Santé affirme que les rassemblements de plus de 25 personnes sont interdits, les organisateurs soutiennent que le bingo est légal et entendent continuer de l’opérer jusqu’à ce que la région passe en zone rouge vendredi.

« Le gouvernement nous a autorisé à être 250 personnes en zone orange, alors on va continuer à faire des bingos jusqu’à temps qu’ils nous interdisent de le faire », affirme Michel Lavigne, vice-président du Bingo Communautaire HR de St-Jean-sur-Richelieu.

Selon lui, tout comme pour le Secrétariat du bingo, les salles de bingo tombent dans la catégorie des casinos et maisons de jeux et peuvent continuer à opérer en zone orange. Or, du côté du ministère de la Santé, on n’est pas d’accord avec cette interprétation.

« Le MSSS considère que le bingo est une activité de loisir qui se pratique souvent dans une salle et qui ne peut pas être assimilée à une audience, une réunion ou un auditoire », répond le ministère par courriel. « La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu était, au moment de cet événement, en zone orange, et donc, les organisateurs auraient dû se limiter à 25 participants dans la salle. »

Le ministère n’a pas répondu aux questions du Devoir à savoir ce qu’il entendait faire pour faire fermer le bingo. Il recommande d’ailleurs aux personnes qui ont participé à cet événement de surveiller leurs symptômes au courant des prochains jours.

Précautions

« On a suivi toutes les recommandations de la santé publique et on a même ajouté des règlements, affirme Michel Lavigne du bingo communautaire HR. On avait quelqu’un à la porte qui demandait des preuves de résidences et on a refusé toutes les personnes qui venaient de l’extérieur de St-Jean qui étaient en zone rouge. »

Il y avait des stations de lavage de mains, les gens étaient assis à deux mètres de distance et le port du masque était obligatoire pendant les déplacements, assure-t-il.

« Les gens du bingo, c’est souvent leur seul loisir, c’est la seule place où ils peuvent se divertir, affirme-t-il. Et depuis que les salles de bingo ont fermé en zone rouge, les gens veulent venir à St-Jean. On a été obligé de refuser du monde. »

Au secrétariat du bingo, on affirme que tout est bien encadré : « ce n’est pas le free for all ! Toutes les recommandations de la santé publique sont appliquées de façon rigoureuse », affirme Éric Castonguay, directeur général de l’organisme.

Dès 18h15, vendredi dernier, la salle était comble, alors que la soirée ne débute qu’à 19 h 15, affirme Michel Lavigne. Il faut dire que c’était une soirée exceptionnelle, selon les organisateurs.

La soirée s’est déroulée en deux parties : dans un premier temps, la soirée de bingo locale. Puis, il y a « l’entracte », explique l’homme au bout du fil. Le clou de la soirée, c’était la partie de bingo en réseau, un événement organisé par Loto-Québec qui permet à toutes les salles de bingo du Québec de jouer en même temps. Ce soir-là, la cagnotte était de plus de 100 000 $.

Loto-Québec n’avait pas répondu aux questions du Devoir au moment de mettre le texte en ligne. Mais déjà, il a été annoncé que le bingo en réseau n’était plus disponible depuis samedi.

« Un couteau à double tranchant »

Dans la Baie des chaleurs, en Gaspésie, la participation à une activité de bingo communautaire est au cœur d’une éclosion de COVID, révélait récemment Le Devoir.

Michel Lavigne, du Bingo communautaire HR, affirme que cela l’a affecté, comme tout le monde, mais il n’a pas l’intention de d’arrêter les activités du bingo pour autant. « Si on commence à tout vouloir fermer parce qu’il y a des cas, on fermerait [tout], affirme M. Lavigne. Ce n’est pas pire que d’aller au centre d’achats ».

Éric Castonguay, du secrétariat des bingos, se refuse à recommander à ses membres de fermer, d’autant plus que ceux-ci récoltent de l’argent pour les organismes communautaires du secteur. Certains l’ont fait de leur propre initiative, dit-il, d’autres restent ouverts. « C’est un couteau à double tranchant : les jeux de hasard sont exclus des programmes d’aide du gouvernement, alors la plupart étirent l’élastique jusqu’au bout. »

Selon CTV news, qui a sorti la nouvelle mercredi, la police de St-jean-sur Richelieu s’est présentée sur les lieux vendredi soir, mais n’est pas intervenue, une information que confirme Michel Lavigne du bingo. Le service de police de St-Jean-sur-Richelieu a référé Le Devoir au service des communications de la ville de St-Jean, qui n’a pas retourné l’appel mercredi.