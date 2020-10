1102 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

1192 infections se sont ajoutées au bilan de la pandémie de coronavirus au Québec vendredi. Le bilan atteint maintenant les 84 094 cas depuis le début de la crise.

Il s’alourdit également de 21 morts. Quatre décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 13 entre le 2 et le 7 octobre, un avant le 2 octobre et quatre à une date non précisée. Toutefois, le total s’élève à 5936 victimes en raison du retrait d’un décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Huit personnes de plus étaient hospitalisées, pour un total de 433, mais un patient de moins se trouvait aux soins intensifs, soit 67.

Les prélèvements réalisés le 7 octobre s’élèvent à 29 387, pour un total de 2 584 651.