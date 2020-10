Plus de 3 millions de téléchargements d’Alerte COVID au pays

Seulement 856 personnes sur les 3,4 millions qui ont téléchargée l’application Alerte COVID ont entré leur code pour prévenir les autres qu’elles ont reçu un diagnostic positif de la COVID-19, selon les plus récentes données de Santé Canada.

Le Québec s’est joint lundi aux cinq autres provinces qui l’avaient déjà adoptée, soit l’Ontario, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador.

« On voit définitivement depuis la dernière semaine une augmentation dans l’entrée des clés à usage unique et on voit l’effet du fait qu’on a plus de provinces et de gens qui peuvent télécharger l’application, mais aussi de rentrer des clés uniques », souligne la directrice générale du groupe de travail pour l’application Alerte COVID de Santé Canada, Marika Nadeau.

Il y a eu 160 000 nouveaux téléchargements depuis l’appel du premier ministre François Legault la veille, mais les fonctionnaires fédéraux n’étaient pas en mesure de dire s’ils provenaient tous du Québec lors d’un breffage à l’intention des médias. Ils n’étaient pas en mesure non plus d’indiquer comment ils mesureraient l’efficacité l’application pour lutter contre la COVID-19. « En ce moment, tous les niveaux d’utilisation vont contribuer à réduire l’émission, a indiqué Mme Nadeau. On a déjà des histoires de gens qui ont reçu une notification et qui ont changé leur comportement. »

Pour qu’elle soit réellement efficace, Alerte COVID doit être utilisée par une majorité de gens.

Plusieurs citoyens ont signalé au Devoir qu’ils étaient incapables de télécharger l’application, qui fonctionne seulement sur les téléphones Android et Apple qui ont moins de cinq ans. « L’application est compatible avec 92 % des téléphones intelligents utilisés au Canada », a avancé Mme Nadeau. Elle a par la suite reconnu qu’il s’agissait d’une estimation s’appuyant sur des projections élaborées en 2018 par Statistique Canada.

Pour qu’Alerte COVID fonctionne, les gens doivent l’activer une fois téléchargée et activer la fonction Bluetooth sur leur téléphone lorsqu’ils sortent de la maison. Les gens qui reçoivent un COVID-19 doivent téléphoner à la Santé publique pour obtenir un code à entrer dans l’application, qui va ensuite notifier tous les autres utilisateurs avec lesquels ils sont entrés en contact lors des deux semaines précédant leur diagnostic.

La Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard vont bientôt s’ajouter aux provinces où l’application est utilisée, et le fédéral est toujours en négociation avec la Colombie-Britannique et l’Alberta. Alerte COVID a été lancée en juillet en Ontario. Au 30 septembre, elle avait été téléchargée près de trois millions de fois et un peu plus de 500 Ontariens ayant reçu un résultat positif à la COVID-19 avaient pris la peine d’entrer le code que leur avait fourni la Santé publique.

