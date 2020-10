Trop de restrictions imposées aux ados en classe

Les ados sont devenus les boucs émissaires de la deuxième vague, dénoncent les pédiatres du Québec. Suspension du sport en équipe, masque obligatoire en classe, relations limitées aux bulles classes : le développement des jeunes risque de pâtir du resserrement des mesures sanitaires à l’école annoncées lundi par Québec.

« On sait que les jeunes sont capables de s’adapter pour quelque temps, mais nous observons des signes inquiétants. Il y a une augmentation de l’anxiété dans nos cabinets, on voit que le recours à la médication augmente. La toxicomanie bat des records et on ne parle pas de l’usage pathologique de l’Internet », a fait savoir lundi le Dr Jean-François Chicoine, pédiatre au CHU Sainte-Justine et porte-parole de l’Association des pédiatres du Québec. Or, selon ce dernier, les jeunes sont devenus des cibles faciles pour rassurer la population, inquiétée par la résurgence des infections.

À un âge où les relations sociales et la pratique du sport sont essentielles au sain développement du cerveau et de l’estime de soi des ados, cette hausse d’un « cran » des restrictions ciblant les jeunes est injustifiée, croit le Dr Chicoine. Le nombre d’éclosions en milieu scolaire ne commande pas un tel resserrement, d’autant plus que la plupart de ces éclosions génèrent « moins de 5 cas d’infection », soutient-il.

Selon ce spécialiste de la petite enfance et de l’adolescence, ces nouvelles règles « autoritaristes », notamment la suspension du sport à l’école, auront un effet délétère sur les ados, bien qu’ils ne soient pas à l’origine d’un nombre important de transmissions.

« Pendant le confinement, les ados ont déjà perdu beaucoup de leurs balises. Leur fin d’année a été bâclée, leurs bals de finissants annulés. Est-ce qu’on veut vraiment revoir des adolescents blêmes, parfois plongés dans des milieux précaires, sans relations amoureuses et sans sport ? », soulève-t-il. En sus de troubles anxieux, l’Association des pédiatres s’inquiète notamment de l’augmentation des troubles alimentaires.

Selon ce médecin, l’absence de stimulation intellectuelle causée par l’école à distance et de socialisation entre pairs a nui au développement social de plusieurs jeunes l’hiver dernier. Une situation qui risque de se répéter avec ces nouvelles règles. Lors du déconfinement, le Dr Chicoine s’était insurgé contre les restrictions de jeu imposées aux jeunes enfants en garderie, ainsi qu’à l’annulation des camps de jour et des camps de vacances. « Heureusement, le gouvernement a reculé sur la question des camps de jour », dit-il.

En date du 2 octobre, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MES) rapportait un ou des cas actifs dans quelque 666 écoles primaires et secondaires sur quelque 3000 écoles. Il y a 822 classes fermées à l'heure actuelle. Plus de 1100 élèves étaient déclarés positifs dans les écoles publiques et privées recensées sur le site Internet du MÉES, et près de 250 professeurs.

Le MES n’a pas pu fournir lundi de précisions sur le nombre moyen de cas générés par les éclosions en milieu scolaire. Mais selon la Direction de la santé publique (DSP) de Montréal, sur 59 éclosions rapportées sur le territoire de la métropole, 14 comportaient plus de cinq cas d’infection, soit environ le tiers.

« Est-ce que la décision est vraiment basée sur la santé publique ou sur la politique ? La santé publique, ce ne doit pas être que de la microbiologie, mais aussi la prise en compte de tous les aspects de la santé des êtres humains, notamment des adolescents. Le prochain mois en zone rouge va être très difficile, déplore le Dr Chicoine. Et qui sait combien de mois cela va vraiment durer ? »