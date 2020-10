Les élèves du secondaire en zone rouge devront porter le masque en tout temps

Le port du masque devient obligatoire en classe pour les élèves du secondaire dans les écoles situées en zone rouge. De plus, l’enseignement se fera en mode hybride – une journée en présence et une journée à la maison – pour les élèves de quatrième et cinquième secondaire.

Les sports d’équipe, tant à l’école que dans la société civile, sont aussi suspendus en zone rouge à compter de jeudi, et ce jusqu’au 28 octobre. Les activités parascolaires et les sorties scolaires sont aussi suspendues ; les programmes sports-études et arts-études sont toutefois maintenus.

Toujours en zone rouge, les cégeps et les universités devront offrir l’enseignement à distance « le plus possible ». Les activités de recherche et les laboratoires peuvent rester ouverts ; les stages, notamment en enseignement, peuvent aussi se poursuivre.

« Tout ce qui peut être fait à distance doit être fait à distance », a résumé la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann.

D’autres détails suivront